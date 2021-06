Coronavirus, il report segreto al governo britannico: "Altra ondata in autunno". Scenari inquietanti: e il vaccino?

17 giugno 2021 a

Cresce la paura nel Regno Unito, dove continua l'aumento di casi di coronavirus dovuto alla variante Delta. Tanto che il Paese si prepara a un cambio di strategia: dopo aver rinviato di un mese le ultime aperture, Boris Johnson è pronto a "convivere col virus". Questo è quanto emerge da un report trapelato da ambienti di governo, di cui dà conto Il Messaggero. Una bozza che prevede cosa potrebbe accadere dopo la fase-4, ossia la rimozione delle ultime restrizioni che ora cadrà il prossimo 19 luglio (lo spostamento di un mese in là nel tempo è dovuto all'obiettivo di velocizzare e massimizzare la somministrazione della seconda dose di vaccino).

Nel documento ecco emergere una serie di raccomandazioni al governo su come il Paese dovrà convivere con il Covid. In primis, anche dopo il 19 luglio, gli esperti raccomandano di prolungare l'home working laddove sia possibile, presa di posizione destinata a far discutere. E ancora, viene raccomandato il mantenimento del distanziamento sociale, che dovrebbe decadere dalla fase-4 in poi. Quindi le mascherine, che vengono raccomandate in alcuni contesti in cui era previsto di accantonarle.

Ma il punto più inquietante è quello relativo alle previsioni sul prossimo autunno, che secondo gli esperti non sarà "Covid-free". Nel report, nero su bianco, viene scritto che lo spettro di una nuova ondata è tutt'altro che improbabile, soprattutto quando il freddo incentiverà gli incontri al chiuso. Tanto che secondo gli scienziati il sistema sanitario potrebbe nuovamente finire sotto una grande pressione. Insomma, un quadro a tinte fosche nonostante le previsioni, che assomigliano a certezze per quel che riguarda il Regno Unito, del totale completamento del piano vaccinale entro l'autunno.

Fonti governative assicurano che ancora nessuna decisione è stata presa. Ma quel report è sul tavolo. E nel report si raccomanda anche di non viaggiare all'estero e di mantenere l'isolamento per chi torna. Infine, una curiosità: viene sconsigliato l'uso di barriere in plexiglass negli ambienti chiusi, perché contrariamente a quanto sempre ipotizzato ostacolerebbero la circolazione dell'aria e favorirebbero il contagio. E insomma, tutti gli esercizi e gli uffici che le hanno installate, potrebbero essere presto costrette a toglierle.

