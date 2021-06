Germania, accoltella i passanti a caso per strada: 3 morti e 6 feriti. Ecco il video choc

25 giugno 2021 a

Choc in Germania, a Wurzburg in Baviera: un uomo ha accoltellato diverse persone per strada. Secondo la stampa tedesca, ci sarebbero almeno tre morti e sei feriti per il momento. Alcuni passanti avrebbero tentato inutilmente di bloccarlo, anche se poi l'assalitore sarebbe stato neutralizzato dalla polizia. Sui social, intanto, iniziano a circolare le prime immagini dell'attacco con il coltello.

I video postati dai testimoni del folle gesto sono da brividi: riprendono il presunto attentatore, un uomo di colore vestito con un pantalone e una maglietta a maniche lunghe beige, brandire un coltello mentre alcune persone tentano di fermarlo. L'uomo sarebbe stato bloccato definitivamente con un colpo di pistola alla gamba. La conferma è arrivata dalla polizia su Twitter: "Abbiamo arrestato un sospetto. Al momento non ci sono prove di un secondo autore. Non c'è pericolo per la popolazione. Si prega di astenersi dal fare supposizioni".

Intanto la circolazione nel centro della città bavarese è ancora bloccata. L'attacco è avvenuto in Barbarossaplatz, nel centro di Würzburg. Secondo quanto riporta la Süddeutsche Zeitung , "l'uomo avrebbe aggredito i passanti per motivi sconosciuti. La polizia ha detto di essere stata allertata intorno alle 17". Ha già commentato l'accaduto per esprimere solidarietà il leader della Lega Matteo Salvini, che su Twitter ha scritto: "Sconcertante, inviamo la nostra vicinanza".

