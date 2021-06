Rebecca Naish, disgusto in aereo: "A mani nude". Un caso raccapricciante: quelle mutandine nere di pizzo che...

26 giugno 2021 a

Brutta sorpresa per Rebecca Naish. La donna stava viaggiando con Virgin Atlantic quando si è imbattuta in un paio di mutande lasciate sul sedile dell'aereo. "Ho preso il volo da Londra Heathrow a Las Vegas sabato mentre mi stavo dirigendo lì per il Licensing Expo - ha spiegato la 36enne sconvolta al Sun Online Travel -. Sono andata a sedermi e c'era un paio di mutande di pizzo neri sulla mia sedia, solo su un volo per Las Vegas lo avresti trovato!".

Anche l'uomo accanto a Rebecca è inorridito di fronte a quanto trovato. "Ho dovuto aspettare un po' per attirare l'attenzione degli assistenti di volo - ha poi proseguito la donna il racconto -, che stavano imbarcando persone". Rebecca era in viaggio per Las Vegas quando ha trovato le mutande. Non è ancora chiaro a chi appartenessero, anche se molto probabilmente appartenevano a un passeggero del volo precedente. "Un'assistente di volo è finalmente arrivata, così le ho mostrato e spiegato cosa avevo trovato - conclude Rebecca -. Lei poi ha raccolto a mani nude l'intimo, si è scusata e se n'è andata".

Nulla di nuovo sembrerebbe, dato che solo il giorno prima, sempre il magazine inglese ha diffuso un video che ha dell'incredibile. Nel filmato si vede una ragazza - anche questa sconosciuta - intenta ad asciugare le mutandine dal bocchettone dell'aria condizionata. Una scena surreale a cui hanno assistito attoniti i passeggeri a bordo con lei. "La passeggera che non vorresti mai accanto su un aereo", è la didascalia del Sun che esprime a pieno l'umore all'interno del velivolo. Non a caso il commento più frequente in calce al filmato è stato: "Come si fa a fare una cosa del genere in pubblico, è disgustoso". Proprio così.

