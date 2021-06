Principessa Charlene di Monaco, ecco la malattia che la ha colpita: "Contratta in Sudafrica", i dettagli del dramma

26 giugno 2021 a

Altre complicazioni hanno costretto la principessa Charlene Lynette Grimaldi a rimanere in Sudafrica. La principessa di Monaco era stata operata alla testa il mese scorso, ma ancora non si è del tutto ripresa. Motivo, questo, per cui dovrà rimandare il suo ritorno a Montecarlo previsto in un primo momento questa settimana, giusto in tempo per festeggiare il decimo anniversario di matrimonio con il principe Alberto di Monaco. Charlene ha dovuto subire un delicato intervento in seguito a grave infezione otorinolaringoiatrica, contratta durante la visita nel paese dov’è cresciuta. "Quest’anno sarà la prima volta che non sarò con mio marito per il nostro anniversario di nozze a luglio, il che è difficile e mi rattrista – fa sapere attraverso un comunicato di Palazzo diffuso da People - . Tuttavia io e Alberto non abbiamo avuto altra scelta che seguire le istruzioni del team medico, anche se è stato estremamente difficile. Lui è stato il supporto più incredibile per me".

La principessa sarà così sottoposta a nuove cure che non le permetteranno di viaggiare ancora per lungo tempo. Saranno però il marito e i figli Gabriella e Jacques a raggiungerla. Per i tre non sarebbe comunque la prima volta. Lo scorso mese, durante la prima operazione. Alberto di Monaco e i gemelli erano stati in Africa. Un momento di grande conforto ed emozione per la principessa che ha immortalato il tutto con uno scatto su Instagram.

"Le mie chiacchierate quotidiane con Alberto e i miei figli mi aiutano a tenere alto il morale – ha aggiunto poi nella dichiarazione ufficiale – ma mi manca molto la loro presenza. Sono stata fortunata a ricevere la loro visita in Sudafrica ed è stato meraviglioso vederli, non vedo l’ora di essere di nuovo insieme a loro". Per questo, anche se con largo anticipo, Charlene ha voluto ricordare l’imminente anniversario di matrimonio: "Felice anniversario Alberto. Grazie per avermi dato i nostri bellissimi bambini", ha scritto ancora una volta sui social.

