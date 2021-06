Principessa Charlene di Monaco, l'esilio forzato: malattia brutta e dolorosa, verrà operata di nuovo?

27 giugno 2021 a

Charlène Lynette Grimaldi non potrà festeggiare il decimo anniversario di matrimonio con Alberto di Monaco. La principessa è infatti stata costretta a rimandare il suo ritorno a Montecarlo, previsto inizialmente per questa settimana, a causa di alcune complicazioni sorte dopo un’operazione, resa necessaria da una grave infezione otorinolaringoiatrica, contratta durante la visita in Sudafrica, paese in cui è cresciuta e si trova tuttora.

“Quest’anno per la prima volta non sarò con mio marito al nostro anniversario, e la cosa mi rattrista”, ha fatto sapere Charlène al Corriere della Sera, che parla di “esilio” forzato dalla malattia contratta nel corso di un’iniziativa con la sua fondazione per la salvaguardia delle specie in via di estinzione. “Ma le conversazioni con Alberto e i bambini - ha aggiunto la principessa - mi aiutano enormemente a mantenere l’ottimismo, anche se la loro presenza mi manca molto. Ho ricevuto la loro visita in Sudafrica ed è stato meraviglioso vederli, ora sono impaziente di riunirci tutti, presto”.

Charlène ha subito diversi interventi a causa della brutta infezione, l’ultimo lo scorso 23 giugno: ecco perché è saltato il rientro a Montecarlo. L’equipe medica le ha infatti intimato di rimanere ancora in Sudafrica, dove potrebbero essere necessari altri interventi.

