Alpi, passione sfrenata ad alta quota: beccati dalla webcam mentre sono in intimità, l'immagine da bollino rosso

Mai avrebbero immaginato di venire beccati a duemila metri di altezza. Per questo si sono denudati e lasciati andare alla passione sfrenata. Peccato che proprio lì a duemila metri sia stata piazzata una webcam che ha quindi immortalato i momenti più intimi della coppia. Lo scatto a luci rosse è stato quindi pubblicato sui social e ha fatto il giro del web. Il fattaccio è avvenuto nel Parco Nazionale delle Nock Mountain, la catena montuosa più occidentale e più alta delle Alpi Gurktal, in Austria.

La webcam infatti trasmette in diretta con scatti fotografici ogni 20 minuti, e così ha ripreso il momento erotico tra i due alpinisti in tutte le sue fasi: prima mentre erano seduti uno accanto all'altro a godersi il ​​panorama casti e vestiti, poi sdraiati nudi avvinghiati tra l'erba e infine quando, concluso il rapporto, ormai erano andati via. Ecco, così quei venti minuti di fermo immagine con la coppia in primo piano sono diventati virali "grazie" a qualcuno che ha pubblicato lo scatto online.

Peraltro, in Austria qualsiasi registrazione effettuata in luoghi pubblici è strettamente regolamentata e nella maggior parte dei casi vietata con multe severe per eventuali violazioni ma il gestore dell'impianto ha tenuto a precisare che le telecamere panoramiche e meteorologiche non sono considerate telecamere di sorveglianza poiché non trasmettono continuamente le registrazioni ma solo fotogrammi. Quindi occhio alle webcam in alta quota...

