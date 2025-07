Chi l'ha visto?, clamoroso su Garlasco: la bomba del colonnello

E per questa "ultima", ecco che la trasmissione si focalizzerà sul tragico duplice omicidio avvenuto a Villa Pamphili . I genitori di Anastasia, arrivati a Roma per visitare i luoghi dove sono stati ritrovati i corpi della figlia e della piccola Andromeda , affidano alla trasmissione un toccante ricordo. La madre, che ha lasciato un peluche nel parco, racconta: "Nostra figlia era laureata e aveva un ottimo lavoro a Mosca. Poi in vacanza a Malta si è innamorata di Rexal: e non avevamo capito che era un mostro ". Una testimonianza che verrà proposta nel corso della puntata.

Infine, i riflettori si accendono sulla misteriosa scomparsa di Clara Rossignoli, l’anziana di Legnago, in provincia di Verona. Le indagini proseguono e vedono indagati per omicidio e occultamento di cadavere il nipote della donna e la sua ex compagna, Erica. Quest’ultima, intervistata dal programma, ribadisce: “Mi dichiaro completamente estranea alla scomparsa”. Come sempre, la puntata darà spazio anche agli appelli, alle richieste di aiuto e alle segnalazioni del pubblico, con la speranza di risolvere gialli e misteri, così come Chi l'ha visto? ha sempre fatto nella sua storia.