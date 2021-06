L'annuncio su 12 quotidiani: "Cerco uomo che non ru**, scor*** e ricco". Tutto vero: sapete chi è la signora?

29 giugno 2021 a

No, non è uno scherzo. Si parla di un annuncio pubblicato su 12 giornali indiani contemporaneamente, parole che nel giro di poche ore sono diventate virali in tutto il mondo. Una signora, infatti, evidentemente dotata di grande autoironia, ha pagato per pubblicare quanto segue: "Femminista con capelli corti e piercing cerca marito che non sco***ia, non rutta e possiede una fattoria di almeno 20 acri per invertire abilmente gli stereotipi di genere nel mercato matrimoniale indiano". Testuali parole, così come vengono tradodde da Dagospia, che riprende un articolo del Daily Mail.

Un annuncio per inciso molto dettagliato. La signora infatti spiega di essere in cerca di un uomo "bello, ben fatto, figlio unico di 25-28 anni con un’attività stimata e che sappia cucinare". Interpellata dalla Bbc, la donna ha spiegato che, in verità, si trattava soltanto di uno scherzo per il suo 30esimo compleanno. Eppure, ha aggiunto, parecchie persone, una sessantina per la precisione, le hanno risposto.

"Molti pensavano che fosse uno scherzo e lo hanno trovato divertente", ha aggiunto. Tanto che un uomo le si è presentato definendosi "perfetto" poiché "docile e non supponente". Ovvio, qualcuno la bollata come una "cercatrice d'oro" e altri ancora la hanno insultata. "Tutte le femministe sono delle idiote", la ha apostrofata qualcun altro.

Ma la signora ha tirato dritto per la sua strada: "Gli uomini chiedono sempre spose alte, belle e magre, si vantano della loro ricchezza, ma quando le cose sono cambiano, non possono sopportarlo. Come potrebbe una donna stabilire tali criteri?". E ancora: Presumo che le persone che si attivano siano le stesse che pubblicano questo tipo di annunci del tipo cerca una sposa magra, bionda e bella in primo luogo", ha concluso con una razione extra di ironia.

