Los Angeles, ha preso il volo sbagliato? E si getta dall'aereo: come finisce per il folle, un epilogo inaspettato

Ha sbagliato volo? E allora si getta dall'aereo. È accaduto a Los Angeles dove un 33enne messicano, Luis Antonio Victoria Dominguez, rischia ora una pena massima di 20 anni. L'uomo aveva fatto nei giorni precedenti all'accaduto massiccio uso di droga. Stando alle ricostruzioni Dominguez era arrivato martedì scorso a Los Angeles da Cabo San Lucas, in Messico: voleva andare a Salt Lake City, ma non aveva una coincidenza. Ecco allora che ha optato per recarsi in un hotel nel centro di Las Vegas. Qui l'uomo ha bevuto e fatto uso di metanfetamine, esattamente come il giorno successivo.

Solo dopo le notti brave Dominguez è andato all'aeroporto, perdendo ben due volte il volo, così si è imbarcato solo venerdì pomeriggio. Quando si è seduto però è arrivata una brutta sorpresa. L'uomo - si legge nella denuncia - "stava smaltendo l'effetto di tutte le droghe usate nei giorni precedenti e si è appisolato". Il risveglio non è stato dei migliori. Quando Dominguez ha aperto gli occhi, ha sentito alcuni passeggeri parlare di un volo che non andava a Salt Lake City. Immediato il panico. A raccontare quei minuti concitati ci ha pensato la sua vicina di viaggio che ha affermato che l'uomo le ha riferito di volersi lanciare fuori dall'aereo.

Così è stato. L'uomo ha prima cercato di entrare nella cabina di pilotaggio, ma visto che era chiusa ha attivato un'uscita di emergenza è si è gettato fuori. L'epilogo? Una gamba rotta. Ma l'aeroporto di Los Angeles non è nuovo a episodi di questo tipo. Solo qualche giorno fa un uomo è stato accusato di aver superato una recinzione guidando un auto all'interno dello scalo con la scritta 'sos' sul cofano, mentre all'inizio del mese un altro individuo ha tentato di entrare nella cabina di pilotaggio.

