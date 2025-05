Meloni in Albania, Edi Rama si inginocchia

Rispondendo ai cronisti una volta arrivata a Tirana, Meloni sui centri per migranti in Albania ha dichiarato: "Mi pare che vista la velocità dei rimpatri si sta dimostrando che alla fine come avevamo promesso stiamo andando avanti". Poi ha aggiunto: "Non ho fatto in tempo e non farò in tempo" a visitare i Cpr italiani.

Sulla guerra in Ucraina, invece, ha fatto notare che “rispetto a una certa propaganda, nelle ultime ore abbiamo visto chi è disponibile per passi importanti a favore della pace e chi invece è meno disponibile. Penso però che non dobbiamo gettare la spugna, penso che dobbiamo insistere per un cessate il fuoco incondizionato e insistere per un accordo di pace serio, che preveda garanzie di sicurezza per l'Ucraina e lavorare anche in questi formati per questo obiettivo".