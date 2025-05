È iniziata l'era politica "post-progressista"

E se la crisi della sinistra nordamericana ed europea non fosse «congiunturale», per usare il vocabolario degli economisti, ma «strutturale», di sistema? Se stessimo vivendo l’inizio di una nuova epoca? «Welcome to the post-progressive political era», allora. Benvenuti nell’era politica post-progressista: scrive così, sul Wall Street Journal, un professore canadese che si chiama Eric Kaufmann e insegna politica all’università inglese di Buckingham, un’isola felice nota per il suo impegno in favore della libertà di parola. Sino al 2023 la cattedra di Kaufmann era al Birkbeck College dell’università di Londra: l’ha lasciata dopo aver subito annidi ostilità da parte di colleghi e studenti della sinistra radicale, che non tolleravano le sue opinioni su identità, immigrazione e critica al dogma «woke». E anche se nel 2024 ha pubblicato un libro con Dodici proposte per contrastare l’estremismo progressista, Kaufmann non è un trumpiano: appena un mese fa ha scritto che «se il puritanesimo “woke” è la malattia, il populismo amorale di Trump non è la cura».

All’ideologia “woke”, ricorda sul WSJ questo conservatore e liberale classico, si devono l’abbattimento di statue, la «cultura della cancellazione», la presenza di uomini negli spazi riservati alle donne (ospedali, carceri, spogliatoi: se il genere è una questione di libera scelta individuale, tutto è possibile) e una serie di politiche note come Diversità, equità e inclusione (Dei), le cui radici affondano nei programmi di «affirmative action», che garantiscono ai membri delle minoranze “adottate” dalla sinistra l’accesso preferenziale a istruzione, lavoro e appalti (non ottieni questo incarico perché sei il migliore, ma perché sei nero o omosessuale). Tutto questo, però, «ora è in ritirata». È la storia della rana di Fedro, che si gonfia sino ad esplodere. Sino a poco tempo fa «il liberalismo di sinistra sembrava destinato a segnare la fine della storia». La sinistra culturale «immaginava un grande racconto di progresso la cui prossima fase sarebbe passata dai diritti individuali a quelli di gruppo, dai diritti dei cittadini a quelli transnazionali, dai diritti gay a quelli trans». Non andrà così, invece.