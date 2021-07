Meghan Markle beffata? Jamie Lowther-Pinkerton beccato con Harry e William: "Discussione animata", chi è quest'uomo

01 luglio 2021 a

C'è un uomo che conosce tutti i segreti di William, Harry e Kate Middleton. Si chiama Jamie Lowther-Pinkerton ed è l’ex Segretario privato dei due figli di Carlo e Diana e della moglie di William. Anche per "colpa sua" è iniziata la rottura tra i due eredi al trono della Regina Elisabetta: Meghan Markle, moglie di Harry, ha imposto al marito il cambio di staff, prima goccia in un vaso traboccato molto velocemente. I duchi di Sussex hanno diviso le loro strade dai duchi di Cambridge, per poi lasciare l'Inghilterra alla volta della California e infine rinunciare agli oneri della Famiglia reale, non senza polemiche perché il principe Carlo dopo qualche mese ha deciso di revocare loro anche gli onori (leggasi: lauta paghetta mensile e titoli militari).

Un terremoto coronato, un puzzle impazzito a cui l'1 luglio 2021 potrebbe aver aggiunto una tessera importantissima: William e Harry, che si erano visti ad aprile per i funerali di nonno Filippo di Edimburgo, in un clima raggelante e astioso, si sono incontrati nuovamente a Londra, per l'inaugurazione della statua di bronzo nei giardini di Kensington Palace dedicata alla loro mamma, Lady Diana. Un momento commovente ch eli ha visti decisamente più rilassati, a loro agio. Harry ha regalato spesso sorrisi e gesti simpatici, subito fotografati dai paparazzi in agguato. William molto più composto, forse un po' imbarazzato dal fratellino guascone. Ma un'altro clima rispetto agli ultimi mesi, tanto da far parlare di "pace possibile" nella Famiglia reale. E chissà che non possa averci messo una buona parola proprio Lowther-Pinkerton, che secondo HelloMagazine si è intrattenuto a parlare "animatamente" proprio coi suoi due ex datori di lavoro. Sarebbe interessante sapere cosa dirà al riguardo Meghan, rimasta cautamente negli Usa coi suoi due figli.

