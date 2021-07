Variante Delta, Boris Johnson riapre tutto ma avvisa: "Ci saranno morti". La proiezione segreta: 100mila contagi al giorno

06 luglio 2021 a

a

a

La Gran Bretagna è il primo paese al d'Europa a mettersi alle spalle la pandemia da Covid-19. A dare la lieta notizia, il primo ministro britannico Boris Johnson che, in una conferenza stampa di ieri, lunedì 5 luglio 2021, ha annunciato la fine di tutte le restrizioni, con l'obiettivo di "restaurare la libertà del popolo". La data del "Freedom Day" è stata fissata per il prossimo 19 luglio: da quel giorno in poi cadranno tutte le norme messe in campo dal governo inglese per combattere i contagi da Covid. Niente più mascherine nei negozi e sui mezzi pubblici (all'aperto non è mai stata obbligatoria in Gran Bretagna), addio distanziamento sociale, bye-bye smartworking e i locali non saranno più tenuti a contingentare gli ingressi.

Video su questo argomento "L'America sta tornando insieme". Il messaggio di Biden agli Usa per la festa del 4 luglio

Insomma, tutto come prima? Quasi: il premier britannico ha sottolineato l'importanza dei vaccini, che hanno spezzato il legame fra contagi e mortalità. Secondo Johnson, è arrivato il momento "di imparare a convivere con questo virus", come in fin dei conti, si fa già anche con altri virus influenzali. "Non sarà certo finita per il 19 luglio", ha avvisato, aggiungendo che, tuttavia "dobbiamo essere onesti con noi stessi: se non possiamo riaprire la società nelle prossime settimane, quando saremo in grado di tornare alla normalità?".

Boris Johnson riapre tutto il 19 luglio: addio mascherine e distanziamento. Una lezione sulla variante Delta?

Boris Johnson ha poi avvisato di un probabile rialzo dei contagi, fino a 50.000 al giorno, e che dovremo "mettere tristemente in conto altri morti per Covid". Sulla decisione di riaprire tutto, Johnson ha poi spiegato anche il contesto in cui si è deciso di mettere in atto il "liberti tutti": "Potevamo rischiare di riaprire quando il virus ha un vantaggio nei freddi mesi invernali, oppure rimandare tutto direttamente al prossimo anno". E invece, il ritorno alla normalità è stato programmato per questa estate. La riapertura totale era già stata programmata per lo scorso 21 giugno, ma il governo britannico si è visto costretto a rimandare per via del dilagare della variante Delta. Dopo alcune settimane, si è potuta tuttavia verificare l'efficacia del vaccino anche su questa variante, e ora alla ripartenza inglese, non sembrano esserci più ostacoli sul percorso.

Kate Middleton, incubo-Covid: dopo le due dosi di vaccino.... "Molto triste", tam-tam a Palazzo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.