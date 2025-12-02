4di Sera, Ceccardi demolisce il Pd: "Persone come la Albanese"

Lunedì sera tra gli ospiti c'è Paolo Cento , storico rappresentante dei verdi e della sinistra radicale italiana: "Basta mettere sul patibolo Francesca Albanese , basta una campagna di stampa anche un po' fastidiosa", tuona l'ex parlamentare. Risposta secca di Del Debbio: "Scusa Paolo ma non è che lei può mettere sul patibolo chiunque e poi aspettarsi che poi gli arrivino i Mon cheri e i Ferrero Rocher a casa". Immagine più che mai efficace.

Punta il dito contro la relatrice speciale alle Nazioni unite per i territori occupati in Palestina anche Susanna Ceccardi , europarlamentare della Lega : "Chi ha ruoli internazionali così importanti dovrebbe impegnarsi per la pace. Io sono allibita non tanto dalla Albanese che dice assurdità e castronerie dalla mattina alla sera. Io sono allibita da quei sindaci che in giro per l'Italia le conferiscono la cittadinanza onoraria . I sindaci del Partito democratico! Ma ve la ricordate quella scenetta con il sindaco di Reggio Emilia umiliato davanti a tutti? Ben gli sta! Altro che cittadinanza onoraria: persone come Francesca Albanese dovrebbero essere sollevate immediatamente dagli incarichi pubblici e retribuiti". E dal pubblico in studio si alza un applauso.

Alla collega a Bruxelles Irene Tinagli, del Pd, Ceccardi ricorda che "come diceva Ennio Flaiano ci sono due tipi di fascisti, i fascisti e gli antifascisti. E oggi sono soprattutto gli antifascisti che compiono violenze squadriste. In Italia oggi ci sono 200 centri sociali occupati e oltre 170 sono riconducibili all'area anarco-insurrezionalista di sinistra. Allora è inutile stare sempre a dire 'ce n'è uno di Casapound a Roma'. Gli altri 199 sono tutti di sinistra e difesi dai sindaci. Askatasuna a Torino è in uno stabile di proprietà del Comune e non possono sgomberarlo se non è il Comune a dire per primo 'vogliamo sgomberarlo'".