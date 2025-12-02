4di Sera, Ceccardi demolisce il Pd: "Persone come la Albanese"

Libero logo
martedì 2 dicembre 2025
"Condanno le violenze, lo ho anche scritto. Ma condanno anche voi giornalisti, c'è una stampa che con la politica si è scollata dal basso". Le parole più che ambigue di Francesca Albanese sul blitz degli antagonisti di sinistra nella redazione de La Stampa tiene ancora banco anche a 4 di Sera, il programma dell'access prime time di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio.

Lunedì sera tra gli ospiti c'è Paolo Cento, storico rappresentante dei verdi e della sinistra radicale italiana: "Basta mettere sul patibolo Francesca Albanese, basta una campagna di stampa anche un po' fastidiosa", tuona l'ex parlamentare. Risposta secca di Del Debbio: "Scusa Paolo ma non è che lei può mettere sul patibolo chiunque e poi aspettarsi che poi gli arrivino i Mon cheri e i Ferrero Rocher a casa". Immagine più che mai efficace.

Francesca Albanese, gli estremi rimedi di David Parenzo: "Va processata"

David Parenzo è un fiume in piena. Il giornalista, nonché conduttore de L'Aria Che Tira, non rimane in...

Punta il dito contro la relatrice speciale alle Nazioni unite per i territori occupati in Palestina anche Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega: "Chi ha ruoli internazionali così importanti dovrebbe impegnarsi per la pace. Io sono allibita non tanto dalla Albanese che dice assurdità e castronerie dalla mattina alla sera. Io sono allibita da quei sindaci che in giro per l'Italia le conferiscono la cittadinanza onoraria. I sindaci del Partito democratico! Ma ve la ricordate quella scenetta con il sindaco di Reggio Emilia umiliato davanti a tutti? Ben gli sta! Altro che cittadinanza onoraria: persone come Francesca Albanese dovrebbero essere sollevate immediatamente dagli incarichi pubblici e retribuiti". E dal pubblico in studio si alza un applauso.

Bologna, il Pd tira dritto sulla cittadinanza onoraria a Francesca Albanese

Neppure le parole sui giornalisti e l'assalto pro-Pal a La Stampa bastano al Partito democratico per prendere le dis...

Alla collega a Bruxelles Irene Tinagli, del Pd, Ceccardi ricorda che "come diceva Ennio Flaiano ci sono due tipi di fascisti, i fascisti e gli antifascisti. E oggi sono soprattutto gli antifascisti che compiono violenze squadriste. In Italia oggi ci sono 200 centri sociali occupati e oltre 170 sono riconducibili all'area anarco-insurrezionalista di sinistra. Allora è inutile stare sempre a dire 'ce n'è uno di Casapound a Roma'. Gli altri 199 sono tutti di sinistra e difesi dai sindaci. Askatasuna a Torino è in uno stabile di proprietà del Comune e non possono sgomberarlo se non è il Comune a dire per primo 'vogliamo sgomberarlo'". 

