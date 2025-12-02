Eugenia Roccella: "La sinistra ci attacca perché è la destra che difende le donne"

Lei è soddisfatta? «È chiaro che il nostro obiettivo ideale è arrivare a zero femminicidi, ma il fatto che gli strumenti che abbiamo messo in campo abbiano avuto i primi effetti positivi è incoraggiante, significa che siamo sulla strada giusta. Non mi sembra un concetto difficile da comprendere e da condividere: ogni donna uccisa è una vittima di troppo, ma ogni donna che viveva una situazione di rischio e invece è riuscita a uscire dalla violenza è una vita salvata e un passo avanti in questa battaglia».

Ministro, cosa voleva dire con quella frase? «Come sa chiunque abbia ascoltato l’intervento o anche letto le agenzie di stampa, stavo parlando dei numeri forniti dal Viminale sui primi nove mesi di quest’anno, che rispetto allo stesso periodo del 2024 vedono un calo dell’8 per cento delle donne uccise dal partner o dall’ex partner e un calo del 24 per cento delle donne vittime di delitti in ambito familiare e affettivo. Dobbiamo attaccare il governo per questi risultati?».

Nei giorni scorsi, parlando degli omicidi delle donne per mano degli uomini, Eugenia Roccella ha invitato a guardare il fenomeno pure dal lato opposto: «Ogni donna che viene uccisa è troppo, ma bisogna anche fare l’inverso: ogni donna che non viene uccisa è un fatto positivo». In molti l’hanno letta così: secondo Roccella, le donne dovrebbero ringraziare di essere vive. Da allora, sul web, le accuse nei suoi confronti non si contano.

Meriti che l’opposizione, in parlamento e nelle piazze, non vi riconosce.

«Il nostro è l’esecutivo che contro la violenza ha prodotto più interventi legislativi, finanziari, di prevenzione e di sensibilizzazione. Abbiamo promosso due leggi di governo, una delle quali, quella sul reato di femminicidio, ha una portata storica. L’Osce ci ha invitato a organizzare una conferenza internazionale e in quella sede la relatrice Onu contro la violenza sulle donne ha indicato l’Italia come esempio per molte altre nazioni».

E allora perché vi attaccano?

«Sembrerà assurdo, ma proprio per ciò che ho appena detto. La sinistra fatica ad ammettere che il governo Meloni stia combattendo la violenza con tanta decisione, tra l’altro cercando sempre l’unanimità. Un obiettivo raggiunto a volte faticosamente, attraverso emendamenti, discussioni, confronti anche serrati».

Se destra e sinistra non si mettono d’accordo per difendere le vittime, quando devono farlo?

«Eppure l’unanimità non è un risultato scontato. Basti ricordare che il primo provvedimento per il “codice rosso”, nella passata legislatura, non ebbe il voto favorevole del Pd.

E invece promuovere l’unità trasversale contro la violenza sulle donne è una volontà precisa di questo governo, anche se non sempre la nostra mano tesa viene apprezzata dall’opposizione».

Le sue parole hanno dato ai vostri avversari l’occasione per ribadire un concetto antico: la destra non è in grado di rappresentare le donne, solo la sinistra può farlo. La destra è antropologicamente maschilista?

«Guardi, io vengo da una storia di militanza femminista negli anni Settanta. Più di vent’anni fa, in un libro, scrissi che in entrambi gli schieramenti c’era un deficit di consapevolezza: “La destra potrebbe con più facilità rappresentare i bisogni e le aspirazioni delle donne, ma non lo sa; la sinistra è sempre meno in grado di rappresentarli, ma non lo sa”».

Vale ancora oggi?

«Oggi per la sinistra è più vero di allora, mentre la destra è diventata più consapevole. Anche nel recente passato, quasi tutte le più importanti leggi contro la violenza sulle donne sono state promosse da esponenti di centrodestra, come Giulia Bongiorno o Mara Carfagna. E, guardando al fondo delle cose, non è un caso che la prima premier donna sia una militante di destra che si è costruita da sola».

Vi accusano anche di ritenere sostanzialmente inutile l’educazione sessuale e affettiva nelle scuole. Ce ne fosse di più, dicono a sinistra, ci sarebbero meno “femminicidi” e meno stupri. Le violenze sulle donne, insomma, sarebbero anche colpa vostra, perché sottovalutate questo aspetto.

«Noi siamo apertissimi a qualsiasi discussione, ma si deve dire con chiarezza qual è l’oggetto del dibattito. Se la sinistra vuole l’educazione sessuale nelle scuole semplicemente perché è un suo obiettivo storico, confrontiamoci su questo. Se invece si insiste a dire che l’educazione sessuale serve a ridurre i femminicidi, allora bisogna dimostrare che si tratta di uno strumento efficace. Bisogna fornire prove, esempi, numeri e solide correlazioni. Non basta ripetere affermazioni ideologiche».

Quali sono allora le cause, le correlazioni su cui bisogna agire?

«A me sembra che l’unica correlazione evidente sia quella tra la solitudine delle famiglie, l’impoverimento delle reti parentali e della capacità educativa genitoriale, e l’aumento del disagio minorile».