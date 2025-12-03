L'aria che tira, Zelensky vestito da cameriera? Bertinotti di sasso

Un Volodymyr Zelensky vestito da cameriera, con tanto di grembiulino e crestina bianca in pizzo ben calata sul capo, l'aria triste e umiliato, lo sguardo basso.
L'immagine del presidente dell'Ucraina è una parodia proposta dai canali della propaganda russa e viene mostrata a L'aria che tira, su La7, da un divertito David Parenzo: "E' abbastanza incredibile, poi ci sono le immagini degli europei che mangiano le briciole avanzate dai due", sottolinea il conduttore sorridente alludendo a Donald Trump e Vladimir Putin, i due che stanno dirigendo il gioco sulle trattative di pace.
In studio c'è anche Fausto Bertinotti, ex presidente della Camera e leader di Rifondazione comunista: il padre nobile della sinistra-sinistra italiana guarda il video con espressione attonita, quasi sconcertata. Poi spiega: "La prima considerazione che viene da fare è che il mondo dei potenti è sovrastato dalla volgarità. Non è una clausola di stile eh, è una idea di sé, come di gente che può tutto. Se poi viene dal freddo, cioè dalla Russia...". E qui parte con un excursus storico illuminante.
"Il predecessore di Lavrov era Gromyko, un ministro degli Esteri passato in tutte le vicende più drammatiche del Secondo dopoguerra alle Nazioni unite con un aplomb che lo faceva più inglese degli inglesi, noto per i suoi silenzi che preludevano a cose importanti. Qua invece siamo al rovesciamento, il Trumpismo sembra segnare il nostro tempo".
"I potenti sono sempre più impresentabili - conclude Bertinotti - perché il loro potere è senza più condizionamenti. Il potere è sempre orribile ma è stato sempre contenuto dalle forze avverse, dal movimento operaio, dalle forze democratiche, dalla Rivoluzione francese in poi il potere ha avuto un antagonista. Ora l'opposizione non c'è più da nessuna parte".
