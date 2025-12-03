L'aria che tira, Zelensky vestito da cameriera? Bertinotti di sasso

Un Volodymyr Zelensky vestito da cameriera, con tanto di grembiulino e crestina bianca in pizzo ben calata sul capo, l'aria triste e umiliato, lo sguardo basso. L'immagine del presidente dell'Ucraina è una parodia proposta dai canali della propaganda russa e viene mostrata a L'aria che tira, su La7, da un divertito David Parenzo: "E' abbastanza incredibile, poi ci sono le immagini degli europei che mangiano le briciole avanzate dai due", sottolinea il conduttore sorridente alludendo a Donald Trump e Vladimir Putin, i due che stanno dirigendo il gioco sulle trattative di pace.

In studio c'è anche Fausto Bertinotti, ex presidente della Camera e leader di Rifondazione comunista: il padre nobile della sinistra-sinistra italiana guarda il video con espressione attonita, quasi sconcertata. Poi spiega: "La prima considerazione che viene da fare è che il mondo dei potenti è sovrastato dalla volgarità. Non è una clausola di stile eh, è una idea di sé, come di gente che può tutto. Se poi viene dal freddo, cioè dalla Russia...". E qui parte con un excursus storico illuminante.

