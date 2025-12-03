Libero logo
Dossieraggio
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

L'aria che tira, Zelensky vestito da cameriera? Bertinotti di sasso

mercoledì 3 dicembre 2025
L'aria che tira, Zelensky vestito da cameriera? Bertinotti di sasso

2' di lettura

Un Volodymyr Zelensky vestito da cameriera, con tanto di grembiulino e crestina bianca in pizzo ben calata sul capo, l'aria triste e umiliato, lo sguardo basso. 

L'immagine del presidente dell'Ucraina è una parodia proposta dai canali della propaganda russa e viene mostrata a L'aria che tira, su La7, da un divertito David Parenzo: "E' abbastanza incredibile, poi ci sono le immagini degli europei che mangiano le briciole avanzate dai due", sottolinea il conduttore sorridente alludendo a Donald Trump e Vladimir Putin, i due che stanno dirigendo il gioco sulle trattative di pace.

Volodymyr Zelensky, ecco perché ora è solo: cosa può accadere

Ci sono sostanzialmente due motivi per cui il presidente ucraino Zelensky prima di ieri si era rifiutato di licenziare i...

In studio c'è anche Fausto Bertinotti, ex presidente della Camera e leader di Rifondazione comunista: il padre nobile della sinistra-sinistra italiana guarda il video con espressione attonita, quasi sconcertata. Poi spiega: "La prima considerazione che viene da fare è che il mondo dei potenti è sovrastato dalla volgarità. Non è una clausola di stile eh, è una idea di sé, come di gente che può tutto. Se poi viene dal freddo, cioè dalla Russia...". E qui parte con un excursus storico illuminante.

Ucraina, tocca a Umerov: chi è l'uomo a cui si aggrappa Zelensky

Ci sono tre nomi per sostituire il dimissionario Yermak nel suo ormai ex ruolo di capo di capo dell’ufficio del Pr...

"Il predecessore di Lavrov era Gromyko, un ministro degli Esteri passato in tutte le vicende più drammatiche del Secondo dopoguerra alle Nazioni unite con un aplomb che lo faceva più inglese degli inglesi, noto per i suoi silenzi che preludevano a cose importanti. Qua invece siamo al rovesciamento, il Trumpismo sembra segnare il nostro tempo".

"I potenti sono sempre più impresentabili - conclude Bertinotti - perché il loro potere è senza più condizionamenti. Il potere è sempre orribile ma è stato sempre contenuto dalle forze avverse, dal movimento operaio, dalle forze democratiche, dalla Rivoluzione francese in poi il potere ha avuto un antagonista. Ora l'opposizione non c'è più da nessuna parte".

Zelensky cameriera, Bertinotti sbrocca da Parenzo: guarda qui il video di L'aria che tira su La7

tag
zelensky
russia
putin
trump
fausto bertinotti
l'aria che tira

Caso-Cavo Dragone Vladimir Putin, sfida totale a Ue e Nato: "Vogliono la guerra? Siamo pronti"

La stoccata Mogherini in stato di fermo, il Cremlino si scatena: cosa sta succedendo

La pace che verrà Ucraina, la triste uscita di scena dell'attore Zelensky

ti potrebbero interessare

4di Sera, Ceccardi demolisce il Pd: "Persone come la Albanese"

4di Sera, Ceccardi demolisce il Pd: "Persone come la Albanese"

Italia 1, il guizzo "italianissimo" di Studio Aperto

Italia 1, il guizzo "italianissimo" di Studio Aperto

Fuori dal coro, "te lo trito!": il lato oscuro dell'islam

Fuori dal coro, "te lo trito!": il lato oscuro dell'islam

Claudio Brigliadori
Affari Tuoi, attacco-choc a Sandokan e a suo cugino: "Ma che problemi avete in famiglia?"

Affari Tuoi, attacco-choc a Sandokan e a suo cugino: "Ma che problemi avete in famiglia?"

Redazione