Fdi gongola, un sondaggio pazzesco: "La sinistra spera nel disastro, ma..."

Gli italiani premiano ancora il governo e Fratelli d’Italia, partito-locomotiva della maggioranza, festeggia il risultato con un post su Facebook. Nel copy si legge: “I sondaggi segnano un’ulteriore crescita per tutte le forze di maggioranza. Un segnale che arriva dai cittadini e che conferma la solidità del percorso intrapreso. Mentre la sinistra auspicava il disastro, gli italiani continuano a premiare un Governo che lavora ogni giorno per il bene della Nazione. Un incoraggiamento a proseguire con ancora più determinazione”.



Gli ultimi rilevamenti, infatti, confermano che i partiti di governo guadagnano terreno e con esso un’aria di fiducia e stabilità. Secondo il sondaggio di SWG per il TgLa7, Fratelli d'Italia arriva al 31,6% (+0,2% rispetto a sette giorni prima), consolidando una supremazia che ormai sembra strutturale. Nel contempo, però, anche il Partito Democratico segna un piccolo balzo in avanti, al 22,3% (+0,3%), mentre il Movimento 5 Stelle si attesta al 12,5% (-0,3%).

A guardare i numeri globali, la fiducia verso il governo si è attestata intorno al 43,8% nella settimana scorsa: un +0,3% che eredita addirittura un +1% registrato dall’inizio del mese. In soldoni: cresce la sensazione che chi governa oggi sia in grado di dare stabilità e tornare ad affermarsi alle prossime elezioni. Anche gli ultimi rilevamenti di Dire-Tecnè, con interviste effettuate tra il 26 e il 27 novembre, confermano che questa settimana cresce tutto il centrodestra: per Fdi, Lega e Forza Italia si registra un leggero aumento dello 0,1%. Da palazzo Chigi, fonti vicine al governo non nascondono soddisfazione. Insomma: l’onda del consenso si fa sempre più concreta. E mentre le opposizioni arrancano nel tentativo di ricompattarsi, chi oggi governa può fregiarsi di un inaspettato sostegno: un mix di attesa, speranza e — diciamolo — un po’ di paura del caos. E nel Paese che cambia, a trarre vantaggio da questo nervo scoperto sembra essere proprio la destra.