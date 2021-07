Variante Delta, "temevo gli effetti collaterali": rifiuta il vaccino e muore a 45 anni, una storia atroce

06 luglio 2021 a

a

a

Sulla stampa americana ha avuto grande risalto il caso di Tricia Jones, una 45enne madre di due figli che è morta lo scorso 9 giugno a Kansas City. Solo adesso sua madre Deborah ha deciso di parlare pubblicamente per raccontare la storia della figlia, morta in ospedale dopo aver contratto la variante Delta: aveva rifiutato il vaccino perché aveva paura degli effetti collaterali, dato che aveva sentito “un sacco di storie dell’orrore”.

Video su questo argomento "Un pericoloso mix di mutazioni". Variante Lambada, ecco il ceppo di Covid più pericoloso: "Chi finirà in terapia intensiva"

“Non avrei mai pensato di perdere mia figlia a 45 anni”, ha dichiarato la signora Deborah, che invece all’epoca si era già vaccinata essendo nella fascia d’età più a rischio di sviluppare la malattia legata al Covid. Stando a quanto rivelato dalla sua famiglia, Tricia Jones si era ammalata dopo che suo figlio aveva portato il virus a casa da scuola: sia lei che il marito erano risultati positivi, ma soltanto le condizioni della donna sono peggiorate drasticamente, fino alla morte avvenuta il 9 giugno.

Variante Delta, "mettiamo in conto altri morti". Boris Johnson riapre? Trema l'Europa: proiezione-disastro, quanti contagi al giorno

Soltanto dopo il ricovero in ospedale la 45enne aveva fatto ammenda: “Dopo che ha preso il virus - è la testimonianza della madre Deborah - mi disse: ‘Mamma avevi ragione riguardo al vaccino, alle mascherine, alla diligenza e a tutto il resto’. Io le risposi: ‘Non voglio avere ragione, voglio che tu stia bene. Questo è tutto ciò che conta”. Ora questa storia sta facendo il giro dei media americani per provare a sensibilizzare gli stati conservatori o di tendenza repubblicana in cui è stata registrata una maggior resistenza alla vaccinazione.

"Annullate le gare di Formula 1 e MotoGp". Variante Delta, la situazione è fuori controllo: boom di contagi, stiamo tornando al caos

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.