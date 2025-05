Jannik Sinner entra in campo? Occhio a cosa si sente

Jannik Sinner torna in campo. Dopo i mesi di sospensione, il numero uno del tennis gioca agli Internazionali d'Italia. Lo sfidante è l'argentino Mariano Navone. Immediata la reazione dei fan del campione. Al Foro si è assistito prima l'ingresso dei raccattapalle, poi l'annuncio dei giocatori. Ecco che al nome di Sinner si è alzato un coro da stadio.

"Daje Jannik", si è sentito urlare dagli spalti del centrale, dove si levano costantemente gli incitamenti per l'altoatesino. Tra cori e applausi, in tanti hanno scelto una mise arancione per sostenere Sinner alla sua prima partita a Roma, chi in maglietta chi col cappellino o una parrucca. E non mancano gli striscioni con "Bentornato Jannik" ma anche curiose scritte come "Al cavaliere roscio non je devi rompe...".