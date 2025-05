Sinner, "c'è anche 'lo stagista'": chi spunta sugli spalti

Jannik Sinner torna in campo e con lui i suoi fan più celebri: i "Carota Boys". Il gruppo, solitamente formato da cinque persone, è invece ridotto. Agli Internazionali BNL d'Italia di tennis infatti sono solo in tre ad assistere al debutto del loro idolo dopo la sospensione. Il motivo lo spiega direttamente uno di loro. In genere, racconta all'AGI Gianluca Bertorello, "siamo in cinque, ma due di noi sono impegnati per un matrimonio per cui siamo qui noi tre più un nostro amico che noi, scherzosamente, chiamiamo 'lo stagista'".

Il gruppetto assicura la sua presenza "fino a giovedì". Ma chi sono davvero i Carota Boys? Originari di Revello, un paesino vicino Cuneo, i ragazzi hanno iniziato la loro avventura di 'fan professionisti' all'Atp di Vienna nel 2019, quando Sinner ha sorpreso tutti mangiando una carota durante una pausa. Allora, racconta Bertorello, "abbiamo, seduti al bar, Francesco (Gaboardi, ndr) ha avuto questa idea". E da lì la loro vita è cambiata.