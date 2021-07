American Airlines, passeggeri rifiutano la mascherina? E l'aereo parte solo il giorno dopo

07 luglio 2021 a

Si rifiutano di indossare la mascherina? E l'aereo non parte. È accaduto sul volo della American Airlines, dove un gruppo di passeggeri diretto alle Bahamas ha rifiutato il dispositivo di protezione individuale contro il Covid costringendo le altre persone ad attendere un'intera notte nell'aeroporto internazionale di Charlotte Douglas. Alcuni soggetti - ha spiegato la compagnia - erano "di disturbo per gli altri clienti e si rifiutavano di seguire le istruzioni dei membri dell'equipaggio mentre erano a bordo".

E ancora, è quanto si legge nella nota, "per procedura ai clienti coinvolti è stato chiesto di uscire dall'aereo. Ci aspettiamo che tutti i nostri ospiti rispettino le politiche aziendali sul Covid quando scelgono di volare con noi e agiamo di conseguenza quando ciò non accade". Eppure il racconto fatto dalla Breakaway Beach, una compagnia di viaggi studentesca che ospitava il gruppo sbarcato, ha dato la colpa alla American Airlines. Il motivo?

Per loro il volo è stato ritardato a causa di un cambiamento nei membri dell'equipaggio. La società ha dichiarato in una nota che il primo aereo del gruppo aveva problemi meccanici, con il risultato che l'aereo ha trascorso almeno due ore sulla pista. "Durante questo periodo, alcuni studenti potrebbero aver rimosso le loro maschere a causa della ventilazione" e delle "condizioni insopportabili". Poi l'accusa della Breakaway che prosegue: "Una o due persone del gruppo hanno agito in un modo che li ha portati a essere rimossi dall'aereo". Ma le regole sono regole.

