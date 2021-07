Sofia Cheung scatta un selfie dalla cascata ma precipita: l'influencer morta a soli 32 anni

14 luglio 2021 a

Un selfie estremo è costato caro a Sofia Cheung. La modella e influencer era intenta a farsi un selfie estremo sul bordo di una cascata in un parco naturale di Hong Kong quando è scivolata precipitando nel vuoto per diversi metri. La 32enne, secondo quanto riportato dai media locali, era in compagnia degli amici per un'escursione nel parco Ha Pak Lai. Qui l'influencer aveva approfittato per mettersi in posa per una foto sul ciglio della cascata di Tsing, ma qualcosa non è andata come doveva ed è caduta per circa cinque metri.

Soccorsa immediatamente dagli amici e poi dai servizi di emergenza, è stata poi portata in ospedale dove però non si è potuto fare nulla per salvarla. Sofia viene ricordata da tutti come una temeraria. Non a caso su Instagram fioccano foto rischiose, tutte mentre scala rocce e vette. Sotto al suo ultimo scatto la frase: "Stanno arrivando giorni migliori. Si chiamano sabato e domenica!".

E proprio quel sabato in cui pensava di divertirsi assieme agli amici, è accaduto l'inaspettato. Incredulo ancora chi la conosceva abituato a vederla fare di tutto pur di farsi immortalare e pubblicare novità sui suoi profili social, dove Sofia era seguitissima.

