Germania, la vergogna del delfino della Merkel di fronte a quasi 160 morti: il gesto che sconvolge un Paese

L'ultimo bilancio ufficiale delle inondazioni in Germania dà conto di 156 morti e 670 feriti. Ma come ha detto Angela Merkel da Washington, il timore, che è molto simile a una certezza, è che le cifre siano ancora destinate a salire. Una sciagura con pochi precedenti, quella che ha sconvolto e messo in ginocchio un intero Paese, così come il maltempo ha picchiato durissimo in Belgio, Olanda e ora anche in Austria.

E sui luoghi simbolo della disgrazia si è recato il governatore locale, quello del Nord Reno-Vestfalia, Armin Laschet, che per inciso è anche il delfino della Merkel. E il governatore è finito nel mirino di una aspra polemica. Già, perché in un video rimbalzato online alla velocità della luce, lo si vede sullo sfondo mentre ride e scherza ad Erfstadt, una delle città più colpite dalla disgrazia, mentre ride e scherza.

Le immagini riprendono il presidente Frank-Walter Steinmeier parlare delle gravi perdite subite a seguito dell'alluvione, che nel Paese ha ucciso più di 150 persone. E come detto, sullo sfondo si vede Laschet - candidato della Cdu alla cancelleria - mentre ride, scherza, si spende in battute e cenni di intesa e complicità insieme ad alcuni colleghi. Immagini che ovviamente gli stanno costando durissime critiche. Già, non il massimo quando ci sono quasi 160 morti...

