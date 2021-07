Regina Elisabetta terrorizzata da Vladimir Putin, "obiettivo ad alto rischio": la mossa estrema a Buckingham Palace

18 luglio 2021 a

La Regina Elisabetta teme la Russia di Vladimir Putin. Tutto vero. Il Sun infatti rivela come la sovrana abbia aumentato la sicurezza informatica dopo aver appreso che i reali sarebbero "un obiettivo ad alto rischio" di attacco hacker. I suoi esperti di sicurezza informatica affermano - nel rapporto di cui dà conto il quotidiano inglese - che ora esiste un rischio elevato anziché medio di accesso non autorizzato ai dati della Casa Reale.

Si ritiene che il rapporto, scritto da Sir Michael Stevens, Keeper of the Privy Purse, si riferisca a truffatori informatici di Cina e Russia. L'effetto dell'hackeraggio potrebbe comportare "danno reputazionale, sanzioni e/o azioni legali contro la famiglia o i membri del personale".

Già lo scorso marzo, Elisabetta aveva nominato Elliot Atkins come suo primo chief information security officer per prevenire gli attacchi online. Un mese prima l'ex capo dell'MI5 Andrew Parker era stato nominato capo della sua Casa Reale. Insomma, da tempo la casa reale teme le incursioni degli hacker, soprattutto dopo il caso della Colonial Pipeline, gruppo con sede negli Usa, che lo scorso maggio ha pagato un riscatto di 3 milioni di sterline in seguito a un attacco hacker che ne aveva bloccato i dati.

Fonti reali, inoltre, rimarcano come la formazione del personale e gli alti livelli di sicurezza informatica "sono sempre stati in atto". E ancora, sarebbero state rafforzate le difese informatiche per rispondere a qualsiasi incidente specifico. Sulla vicenda, però, da parte di Buckingham Palace ancora nessun commento.

