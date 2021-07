Meghan Markle, "voglio farlo a Londra": l'ultimo capriccio, il gelo tra i reali e quelle voci sulla Regina Elisabetta

17 luglio 2021 a

Il desiderio più grande del principe Harry e di Meghan Markle in questo momento è di organizzare il battesimo della loro secondogenita Lilibet Diana a Londra. Sarebbe un'occasione per far ritornare in Inghilterra Meghan che dalla Megxit non si è più vista. Ma la volontà di battezzare la bimba davanti alla regina Elisabetta, di cui porta il nome da bambina, è più forte di qualsiasi pensiero e timore di ciò che potrebbe succedere a livello mediatico.

Nei diversi eventi che ci sono stati e a cui Meghan non ha mai partecipato, infatti, dal funerale del principe Filippo, all'inaugurazione del monumento a Lady Diana, non sono mai mancati rumors secondo i quali la Markle avrebbe evitato di tornare a Londra per non catturare l’attenzione su di sé. Adesso però si tratta di un evento che la riguarda in prima persona, il battesimo di sua figlia, appunto.

Secondo il Daily Mail, comunque, Harry e Meghan vorrebbero che la piccola Lilibet ricevesse il battesimo a Windsor, in presenza della Regina. Se così fosse si confermerebbe anche la tesi secondo la quale tra i duchhi di Sussex ed Elisabetta non c'è alcuna incomprensione come hanno sostenuto nell’ormai famosa intervista a Oprah Winfrey. La rottura con la famiglia reale non è dovuta insomma alla regina Elisabetta e il fatto di aver dato il nome alla figlia e il volerla battezzare a Windsor ne sono la conferma. E poi anche il primogenito della coppia, Archie, nato nel 2019, è stato battezzato a Windsor. Perché non dovrebbe essere così anche per Lilibet Diana?

