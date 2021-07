Regina Elisabetta, l'ultimo divieto a Palazzo: "Quella qui non entra, la detesto"

19 luglio 2021 a

"Quella qui non entra": un retroscena inedito svela uno dei fastidi più grandi per la Regina Elisabetta. La Sovrana, infatti, non vuole che venga usata l'aspirapolvere a palazzo e nelle altre tenute reali. L'indiscrezione, riportata sul settimanale Novella 2000, sarebbe stata svelata da Barbara Allred, che per anni è stata a capo del team di pulizie di Sadringham e di altre dimore reali.

"Detesta che a Buckingham Palace, e non solo, si utilizzi l'aspirapolvere", avrebbe rivelato la "talpa". Stando alla Allred, la Regina preferirebbe sempre e solo una spazzata, anche sui tappeti, per evitare di essere disturbata dal rumore dell'elettrodomestico durante gli impegni quotidiani, soprattutto ne corso della mattinata. A livello casalingo, però, questa non è l'unica particolarità della Regina. Pare, infatti, che vieti anche l'uso della candeggina nei bagni per evitare di rovinare la porcellana. Ecco perché vuole che si usino solo sale e aceto distillato applicato con uno spazzolino o dell'ovatta.

Di recente, inoltre, si è parlato della Regina anche per via di una sua paura: la Russia di Vladimir Putin. Il Sun ha rivelato che Elisabetta avrebbe aumentato la sicurezza informatica nelle sue proprietà dopo aver appreso che i reali sarebbero "un obiettivo ad alto rischio" di attacco hacker. I suoi esperti di sicurezza informatica hanno fatto sapere - nel rapporto di cui parla il quotidiano inglese - che ora esiste un rischio elevato di accesso non autorizzato ai dati della Casa Reale.

