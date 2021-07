Júlia Hennessy Cayuela, muore l'influencer 22enne: quello strano sospetto sull'ultimo inquietante messaggio

20 luglio 2021 a

Una fine tragica quella Júlia Hennessy Cayuela. L'influencer, seguita da 332mila utenti, è morta dopo un incidente in moto insieme al marito. Poco prima la 22enne aveva postato la foto mentre era in viaggio con il compagno di vita Daniel Cayuela a São José dos Pinhais fuori da San Paolo, in Brasile. Inutili i soccorsi: Júlia è stata trasportata in ospedale in aereo per poi essere colpita da un arresto cardiaco improvviso che le è stato fatale. Anche Daniel, imprenditore social e influencer è rimasto gravemente ferito e ha subito un intervento chirurgico alla spalla. Al momento si trova in terapia intensiva.

A preoccupare i fan anche l'ultimo messaggio della giovane che sotto a una foto che la ritrae con il marito scriveva: "La vita è breve, siate folli - io, te, dio e la strada. I tuoi sogni sono i miei". Un follower ha infatti definito quel commento una sorta di premonizione: "Dalla frase che ha messo in quella foto, sembrava che sapesse che sarebbe morta".

Durante il viaggio, prima dell'incidente, Júlia aveva documentato il percorso definendolo "tortuoso" al punto da farle venire la nausea. Non solo perché nei filmati si vede anche parecchia nebbia, che può aver causato l'incidente. Le indagini sono comunque ancora in corso ma la polizia stradale federale di Parana ed Ecovia ritiene plausibile che un camion stesse attraversando la strada quando la coppia di ciclisti si è schiantata contro il mezzo.

