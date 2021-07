Cina, clima impazzito, catastrofe imminente dopo l'alluvione: "Sette milioni di persone rischiano la vita"

21 luglio 2021 a

Potrebbero non essere un caso isolato le due dighe collassate nella Mongolia Interna pochi giorni fa, dopo essere state danneggiate da tempeste torrenziali che hanno causato la morte di almeno tre persone. L'esercito cinese ha infatti avvertito che una diga nel centro del Paese "potrebbe crollare in ogni momento". Secondo quanto riferito dall'unità regionale dell'Esercito popolare di liberazione (Pla), una breccia di 20 metri si è formata nella diga Yihetan a Luoyang, una città dell'Henan che conta circa sette milioni di abitanti. Secondo le autorità, sarebbe forte il rischio "di crollo in qualsiasi momento".

Sono già stati evacuati i residenti delle strade alluvionate. Il comando centrale del Pla ha inviato dei soldati sul posto per prendere tutte le contromisure del caso e limitare in ogni modo i danni che potrebbero essere causati dalla rottura della diga. Le alluvioni sono abbastanza comuni in Cina durante la stagione piovosa e non pochi sono i danni che vengono provocati annualmente: strade, case ed edifici danneggiati dall'acqua. La minaccia si è poi acuita negli ultimi decenni, anche a causa delle costruzioni di numerose dighe e argini che hanno di fatto tagliato le connessioni naturali tra fiumi, torrenti e laghi adiacenti.

Nella città di Zhengzhou almeno una persona è morta in seguito alla forte pioggia che si è abbattuta sulla metropoli cinese. Secondo quanto riportato da France24, i dispersi sarebbero al momento due, mentre si hanno notizie di case che sono state letteralmente inghiottite dall'acqua. Gli esperti di metereologia cinesi hanno registrato una caduta di pioggia record dagli ultimi sessanta anni. La pioggia che normalmente si registra nell'arco di un anno, si è riversata in soli tre giorni sulle regioni cinesi colpite. Le autorità locali hanno comunicato di aver evacuato più di 10.000 persone giovedì scorso, 15 luglio 2021. Il costo dei danni si aggira ora intorno ai 9,5 milioni di euro.

