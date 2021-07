Harry e il libro "solo dopo la morte della Regina Elisabetta". L'inquietante sospetto: guerra di fango in famiglia

24 luglio 2021 a

a

a

L'ombra della diffamazione sul principe Harry. Nubi sempre più nere per il Duca di Sussex, che da quando insieme alla moglie Meghan Markle ha deciso di rompere con la Famiglia reale britannica non solo ha visto incrinarsi forse in maniera irrecuperabile i rapporti anche con i parenti più stretti. dal padre Carlo al fratello erede al trono William e la cognata Kate Middleton, ma finire anche nel (prevedibile) tritacarne mediatico. D'altronde, è stato proprio il secondogenito di Carlo e Diana a scegliere la via dei "panni sporchi da lavare in piazza", a partire dall'intervista-bomba concessa alla giornalista americana Oprah Winfrey che a inizio anno ha fatto scoppiare il Windsor-gate, tra veleni e accuse di razzismo. Ora, l'annuncio di un libro memoriale esplosivo dopo l'estate, che secondo indiscrezioni potrebbe imbarazzare soprattutto Camilla Parker Bowles, divenuta ufficialmente compagna del padre dopo la drammatica morte di Lady D.

Video su questo argomento "Timori a Corte". Harry e Meghan, retroscena da Buckingham Palace: la verità che terrorizza la Corona





Secondo altre voci, Harry avrebbe pronto un altro libro autobiografico ancora più compromettente, da pubblicare però soltanto dopo la morte della nonna Regina Elisabetta, a testimonianza dei suoi scottanti contenuti. Quest'ultima notizia però è stata smentita dall'entourage di Harry: diversamente da quanto riportato dal Daily Mail riguardo a un contratto con la casa editrice Penguin Random House per 4 libri, il duca non ha nulla di pronto oltre al primo volume. Si parla di "falsi resoconti dei media", e l'unico memoriale in lavorazione è per l'appunto che uscirà tra qualche mese.

"L'ultimo chiodo nella bara". La Regina Elisabetta delusa da Harry, arriva una pesante minaccia





"Il resoconto definitivo delle esperienze, avventure, perdite e lezioni di vita che hanno contribuito a plasmarlo", lo definiscono dalla casa editrice. Harry spiega di voler raccontare ai lettori "non chi è il principe, carica con cui sono nato, ma come l'uomo che sono diventato. Ho indossato molti cappelli nel corso degli anni, sia in senso letterale che figurato, e la mia intenzione è quella di raccontare la mia storia - gli alti e bassi, gli errori, le lezioni apprese - facendo in modo che possa aiutare a dimostrare che non importa da dove provengo, ma quante cose abbia in comune con le persone". Di certo però, le malelingue che hanno messo in giro le voci su un libro da pubblicare solo dopo la morte della Regina rappresentano il tassello più inquietante di una grande saga familiare finita nel fango.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.