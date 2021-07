Kitty a Frascati, la bomba su Harry e William. Clamorosa indiscrezione: la bionda che divide i fratelli

25 luglio 2021 a

a

a

La faida familiare tra Harry, William, Meghan Markle e Kate Middleton rischia di trasferirsi per qualche giorno a Frascati, sui Colli romani. L'indiscrezione è una bomba in grado di far tremare le teste coronate di mezzo mondo e il jet set internazionale. Tutta "colpa" di Kitty Spencer, figlia del Conte Charles Spencer, nipotina di Lady Diana e dunque cugina da parte di madre di William e Harry.

Video su questo argomento "Non è adatta, non sposarla". Sfregio a Meghan prima delle nozze, chi ha provato a fermare Harry: alle origini del crollo dei Windsor





La bella Kitty si sposerà col maturo compagno, l'imprenditore sudafricano Michael Lewis, più grande di lei di 31 anni, divorziato e con tre figli. Per l'occasione, ha scelto di trascorrere qualche giorno di festa con le amiche in Italia, organizzando l'addio al nubilato nella suggestiva cornice di Firenze e immortalando tutto su Instagram. Nulla di top secret, insomma. Riservatissimi, invece, i dettagli sulla cerimonia di nozze. Si sa solo che sarà organizzata a Villa Aldobrandini, location da sogno di Frascati, e che la sposa, ex modella, vestirà un abito di Dolce & Gabbana.

"Harry non è figlio di Carlo". La sconcertante perizia biometrica del criminologo. "Guardate il suo volto": è lui il vero padre? | Foto



Al matrimonio italiano saranno invitati vip del mondo dello spettacolo e della Nobiltà, si sussurra di un invito per Andrea Bocelli e, ovviamente, per i membri della Famiglia reale britannica. "Per l'occasione - chiede malizioso Dagospia - arriveranno i cugini William e Harry con mogli e prole?". Nel caso, un altro rischiosissimo rendez-vous, il primo però comprensivo di cognate (in guerra). Si attendono fuochi d'artificio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.