Variante Delta, indiscrezione sui vaccini Pfizer e Moderna: "Per chi si studia la terza dose", brusca retromarcia

25 luglio 2021 a

a

a

Brusco cambio di scenario nella lotta al Coronavirus. L'ombra della Variante Delta si ormai allungata sugli Stati Uniti e secondo quanto risulta al New York Times da fonti vicine al governo l'amministrazione democratica guidata dal presidente Joe Biden starebbe valutando l'ipotesi di sottoporre al terzo richiamo di vaccini Pfizer e Moderna i cittadini che hanno superato i 65 anni di età e le cui condizioni di salute risultano precarie o fragili.

"Cosa sta succedendo negli ospedali". Variante Delta, "prima di essere intubati": la rivelazione di questa dottoressa



L'indiscrezione del prestigioso quotidiano americano è clamorosa per due motivi: innanzitutto, smentisce pesantemente quanto affermato dalle stesse autorità di Washington due settimane fa, quando avevano smentito con forza lo scenario di una nuova campagna di immunizzazione. Secondo punto: cade in un momento in cui la rivolta no vax e l'insofferenza nei confronti del potere centrale stanno riacquistando forza, e peraltro con un Biden sempre più in difficoltà nei sondaggi: a pochi mesi dall'insediamento alla Casa Bianca, il suo gradimento è già colato a picco ed è al di sotto del livello dei suoi predecessori Barack Obama, di cui era vice, e Donald Trump. Costringere gli americani a sottoporsi a una nuova vaccinazione potrebbe affossarlo definitivamente.

Video su questo argomento Coronavirus, due dosi di Pfizer e Astrazeneca proteggono dalla variante Delta: lo studio che cambia il quadro



La dottoressa Amanda Cohn, capo ufficiale medico della divisione vaccinazioni del CDC, spiega il NY Times, avrebbe comunicato a un comitato consultivo dell'agenzia che i funzionari stavano "esaminando attivamente" modi per fornire a determinate persone l'accesso al richiamo "prima di qualsiasi altro potenziale cambiamento nelle decisioni normative". Non un bel segnale, per il mondo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.