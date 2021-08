Eugenie di York, corna per la nipote della Regina Elisabetta: sotto al sole di Capri... il dramma in questa foto

03 agosto 2021 a

Tira aria di tradimento a corte? Jack Brooksbank, il marito della principessa Eugenie di York, nipote della regina Elisabetta, è stato avvistato e paparazzato su una barca sotto il sole di Capri in compagnia di una collega di lavoro e due modelle. Mentre lui è in vacanza, la moglie invece è a casa con il figlioletto August di cinque mesi. Negli scatti dei fotografi, lui è a torso nudo e le ragazze in sua compagnia in topless. A fare da contorno sorrisi e abbracci, forse anche troppi.

E' bastato questo per far scatenare il gossip britannico. I tabloid infatti già parlano di crisi. ma in molti si chiedono come abbia fatto il tranquillo Jack, "genero perfetto", a scivolare in maniera così evidente e grossolana. Stando alla versione ufficiale, comunque, il marito di Eugenie avrebbe trascorso l’ultimo weekend di luglio a Capri per lavoro. Partecipando anche a un evento di beneficenza, l’Unicef Summer Gala, come rappresentante di Casamigos, il brand di tequila fondato da George Clooney e Rande Gerber, marito di Cindy Crawford. Poi, finiti gli impegni, avrebbe approfittato per godersi il mare di Capri. Con lui, Rachel Zalis, ex editor del magazine Glamour che oggi lavora a Casamigos con Jack, e le modelle Maria Buccellati ed Erica Pelosini.

Tutte hanno documentato via social il loro fine settimana. Anche se negli scatti non compare mai Brooksbank, fatta eccezione per una storia della Buccellati in posa con lui. Stando al The Mail on Sunday, Eugenie non avrebbe accompagnato il marito perché il suo viaggio era solo un impegno di lavoro. Pare, comunque, che a Palazzo abbiano molta fiducia in lui.

