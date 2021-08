Regina Elisabetta, il figlio Andrea a processo per stupro? Cancellato dalle foto di famiglia, dramma-Windsor

09 agosto 2021 a

a

a

Potrebbero esserci guai giudiziari in vista per il figlio della Regina Elisabetta. Stiamo parlando del principe Andrea, che non sembra intenzionato a raggiungere un accordo privato con Virginia Giuffre, la donna che sostiene di essere stata sua vittima sessuale quando aveva 17 anni, all’interno del giro losco di Jeffrey Epstein e della compagna Ghislaine Maxwell. Il principe non ha mai accettato di negoziare, di conseguenza Virginia ha tempo fino al 14 agosto per decidere se procedere per vie legali o meno.

Meghan Markle umiliata dal principe Carlo nel giorno del compleanno: "Tanti auguri...", lo sfregio in pubblico

Il figlio della Regina Elisabetta si è sempre professato innocente e anche Buckingham Palace in passato lo ha difeso, sostenendo in un comunicato ufficiale che le accuse sono “false e infondate”. Ne sono davvero sicuri i reali? Non si direbbe, a giudicare dal fatto che abbiano poi gradualmente isolato il principe Andrea, che è stato allontanato dal giro della famiglia, tanto da non apparire nemmeno nelle fotografie ufficiali del matrimonio della figlia Beatrice, celebrato a luglio dell’anno scorso.

Corna per la nipote della regina Elisabetta, sotto al sole di Capri... terremoto a Corte, il dramma di Eugenie in questa foto | Guarda

In questi mesi il figlio della sovrana britannica è stato in rigoroso silenzio, ma ciò potrebbe non salvarlo da una causa civile negli Stati Uniti per “violazioni sessuali e danni fisici ed emotivi”, intentata dalla donna che sostiene di essere stata sua vittima tra il 2001 e il 2002, quando era ancora minorenne per la legge americana.

Il principino George? Un cartone animato: sfregio-Usa a William e Kate, c'è lo zampino di Meghan?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.