Meghan Markle umiliata dal principe Carlo nel giorno del compleanno: "Tanti auguri...", lo sfregio in pubblico

Per il compleanno di Meghan Markle, che ieri ha compiuto 40 anni, la Royal Family sembra aver messo da parte gli attriti dell'ultimo periodo e le ha fatto gli auguri via social. Lo hanno fatto William e Kate e anche la Regina Elisabetta. L'unico che ha deciso di non dedicare un post alla duchessa di Sussex è stato il papà di Harry e futuro re d'Inghilterra, il principe Carlo. Quest'ultimo ha preferito usare i social per ricordare e fare gli auguri alla regina madre, morta 19 anni fa e nata lo stesso giorno di Meghan.

Il primogenito di Elisabetta ha dedicato solo una storia Instagram alla nuora. Ma il post più importante ha deciso di dedicarlo alla regina madre. "In questo giorno, nel 1900, è nata Sua Maestà Elisabetta, la regina madre. La regina madre, nonna del principe Carlo, è vissuta a Clarence House per quasi cinquant’anni. Il vaso d’argento con il rosmarino che si vede nella foto le è stato donato per i suoi cent’anni", si legge nella didascalia che accompagna il primo scatto. La seconda immagine pubblicata, invece, arriva dall’album di famiglia: si tratta di una foto del 1960 che ritrae la regina nel giardino di Clarence House con il principe Carlo, la sorella Anna e il fratello Andrea.

Non c'è dubbio che il legame tra Carlo e la regina madre fosse molto forte, ma diversi esperti reali hanno visto nella sua mossa una chiara volontà di snobbare la nuora. Su Twitter, invece, l'account di Clarence House pare non sia incappato nello stesso problema, visto che ha pubblicato un bel post di auguri per la Markle.

