Principe George? Un cartone animato: sfregio-Usa a William e Kate Middleton, c'è lo zampino di Meghan Markle e Harry?

“The Prince” è un nuovo prodotto della HBO, disponibile in streaming dalla mezzanotte del 29 luglio, che sta facendo molto discutere nel Regno Unito. Questo perché il protagonista del cartone animato satirico e irriverente è il principe George. Si tratta del figlio di soli 8 anni di William e Kate Middleton: i duchi di Cambridge non hanno voluto rilasciare dichiarazioni pubbliche, ma fonti reali assicurano che la famiglia è indignata per la produzione del cartone.

L’idea è stata partorita dallo sceneggiatore e produttore Gary Janetti, già famoso in tutto il mondo per i successi enormi avuti con i Griffin e Will & Grace. Tra l’altro è stato proprio Janetti a dare la voce al principe George, che ha pensato di trasformare in un cartone animato dopo aver pubblicato dei meme che avevano come protagonista proprio il primogenito dei duchi di Cambridge in occasione del matrimonio di Harry e Meghan.

La serie è composta da 12 puntate, si presenta con forti toni sarcastici e satirici e comprende praticamente tutta la famiglia reale, a partire dalla Regina Elisabetta e dal principe Carlo, fino ad arrivare a Harry e Meghan. L’esperta reale Angela Levin ha espresso tutto il suo disappunto: “È terribile e incredibilmente di cattivo giusto deridere e rappresentare il principe George, Louis e Charlotte. Sono bambini, si sta oltrepassando il limite, è disgustoso”.

