Emirates, la hostess è impazzita? Questo video, girato a 829 metri d'altezza: roba da restarci secchi

Uno spot estremo quello della compagnia aerea Emirates Airline. Nei primi secondi di video niente sembra nuovo: un’assistente di volo mostra dei cartelli con delle scritte, come se si trattasse di una canonica procedura prima della partenza di un aereo. Dietro di lei, ancora una volta nulla di nuovo: uno splendente cielo azzurro di Dubai. Poi però qualcosa accade, la hostess mostra un cartello che lascia ben poco spazio all'immaginazione: "On the top of the world" (In cima al mondo) si legge.

Ecco allora che l'inquadratura si allarga e lascia lo spettatore senza parole. L’assistente di volo si trova davvero in cima al mondo, ovvero sulla punta del Burj Khalifa di Dubai. La struttura è al momento il grattacielo più alto di tutto il pianeta. Il Burj conta infatti 829 metri di altezza. Insieme allo spot Emirates Airline ha voluto tranquillizzare tutti e mostrare che il girato è autentico pubblicando il video del "dietro le quinte".

Qui si vedono tutte le procedure di sicurezza che hanno permesso alla coraggiosa signorina di salire in cima al palazzo e girare così la pubblicità. Emirates non è nuova a spot di questo tipo. Al centro dei suoi tanti filmati promozionali, oltre al divertimento, anche le avventure estreme che attirano sempre numerosi turisti.

