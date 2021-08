Afghanistan, Daniela Santanchè a In Onda: "Il silenzio delle femministe di sinistra è assordante"

18 agosto 2021 a

Si parla di Afghanistan a In onda, su La7, nella puntata del 18 agosto e Daniela Santanchè, ospite di Concita De Gregorio e David Parenzo, si dice "stupita" e attacca le femministe italiane dopo la presa di Kabul da parte dei talebani: "Il silenzio delle femministe di sinistra è assordante. Ma il tema è enorme. Erano pronte a scendere in piazza per il #metoo e a fare qualsiasi cosa e ora stanno zitte". I talebani infatti hanno detto che garantiranno i diritti delle donne "secondo la sharia". In sostanza, non sarà garantito alcun diritto visto che la legge islamica secondo gli estremisti ora al potere prevede la lapidazione e persino l'uccisione in pubblica piazza delle donne che trasgrediscono.

"Per me è un problema enorme. Oggi noi attraverso i capigruppo abbiamo chiesto al governo di riferere in aula e intervenire. Bisogna trovare un indirizzo", continua la Santanchè. "Camera e Senato devono vedere il presidente Mario Draghi. Credo ci sia una lentezza pazzesca", attacca ancora la senatrice di Fratelli d'Italia.

Daniela Santanchè sull'accoglienza di rifugiati dall'Afghanistan attacca poi il ministro degli Esteri Luigi Di Maio: "Ricordo la visione meravigliosa del Ministro degli Esteri in costume... votiamo una risoluzione in Parlamento".

