Afghanistan, fuga dai talebani. La foto dello scandalo da Kabul: "Aereo semivuoto", chi sono i pochi privilegiati a bordo

Nel caos dell'aeroporto di Kabul, spunta una foto che indigna il mondo. Mentre migliaia di uomini, donne e bambini afghani si accalcano ai cancelli e alle recinzioni per riuscire a imbarcarsi sugli aerei militari che stanno portando in Europa e negli Usa i civili maggiormente a rischio di ritorsioni da parte dei talebani (con scene agghiaccianti come le madri che preferiscono lanciare letteralmente i loro bimbi oltre il filo spinato pur di farli scappare), c'è chi riesci a lasciare il Paese con volo privato, quasi in prima classe.

Come riporta Tgcom24, Paul Farthing, ex militare della Marina britannica e fondatore della Nowzad Dogs, associazione per la protezione degli animali in Afghanistan, ha denunciato sui social quanto sta accadendo in aeroporto. Un aereo militare è partito per la Norvegia vuoto: a bordo, tra decine di poltroncine vuote, c'erano soltanto la moglie dello stesso Farthing, che ha scattato la fotografia, e pochissime altre persone, evidentemente privilegiate.

La coppia di attivisti ha raggiunto l'aeroporto di notte per evitare la calca. Scelta rischiosa, ma fruttuosa: la donna si è imbarcata insieme a una donna incinta, membra dell'associazione, e al figlio. Farthing invece partirà per ultimo, dopo aver messo in sicurezza i suoi collaboratori. "Lasceremo indietro le persone - ha denunciato -, la situazione è straziante a Kabul. L'evacuazione è un assoluto disastro. Assisteremo ad alcune scene assolutamente orribili".

