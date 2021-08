Rudy Giuliani, come si è ridotto l'avvocato di Trump. Finito sul lastrico, cosa fa per campare

23 agosto 2021 a

Come si è ridotto Rudy Giuliani, l'ex sindaco di New York e avvocato difensore di Donald Trump. Una caduta in basso veramente triste. Per campare infatti Rudy offre messaggi personalizzati sul cellulare dietro un compenso di 225 dollari. Insomma, si è trasformato in una celebrity che si vende per messaggi privati a pagamento, come riporta La Stampa.

L'ex sindaco infatti si troverebbe in difficoltà economiche e per questa ragione avrebbe deciso di intascare qualche soldo come vip su "Cameo", un sito che offre questo tipo di messaggi (ci sono anche stelle di secondo piano della mondo dello spettacolo, dagli attori Da Jerry Springer a Antony Anderson e Debby Allen).





Guarda il primo video di Rudy Giuliani su "Cameo" nel servizio della Cnn





Rudy Giuliani del resto non può più fare l'avvocato, perché è stato privato della sua licenza legale e sta affrontando una causa da 1,3 miliardi di dollari per diffamazione, intentata da Dominion Voting Systems dopo aver falsamente affermato che la società ha rubato le elezioni a Donald Trump ribaltando i voti per il presidente Joe Biden. Giuliani però deve tirare a campare e così ha deciso di postare il suo video sorridente su Twitter dove ha anche scritto: "Buone notizie: voglio connettermi con VOI su Cameo - Ora sto prendendo tutte le richieste". Pronti a sborsare 225 dollari?

