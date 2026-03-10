Iran, la propaganda degli ayatollah col Lego: Trump, Bibi e il diavolo

Mentre risponde agli attacchi di Usa e Israele con missili e droni, l'Iran sta anche combattendo una guerra di propaganda con un video di animazione in stile Lego con riproduzioni giocattolo di Donald Trump, bombe e aerei da guerra. Il video è stato diffuso dall'istituto statale iraniano Revayat-e Fath sulla televisione di Stato dopo gli attacchi del 28 febbraio che hanno ucciso la Guida suprema Ali Khamenei e innescato la guerra in Medio Oriente. Il video, che dura un paio di minuti, è stato poi condiviso sulle piattaforme di Meta e su X, ottenendo decine di migliaia di "Mi piace" e condivisioni.

Senza dialoghi, il video appare progettato per avere una portata internazionale in una guerra che ha scosso i mercati energetici e azionari e diviso l'opinione pubblica mondiale. Il video inizia con rappresentazioni in stile Lego del presidente degli Stati Uniti Trump, affiancato dal presidente israeliano Benjamin Netanyahu e dal diavolo in persona, mentre guardano un album intitolato "Epstein file". Infuriato, Trump schiaccia un pulsante rosso per dare il via alla guerra e lancia un missile tra le nuvole che colpisce quella che sembra un'aula scolastica, con giocattoli che rappresentano bambine con il velo rosa che ascoltano la loro insegnante sorridente. Dopo che l'insegnante scrive alla lavagna le parole "La mia patria è la mia vita", lo schermo si oscura.