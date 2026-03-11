Giuseppe Conte, il sondaggio in mano al grillino terrorizza Schlein e Pd

Il sondaggio spiega anche cosa accadrebbe in caso di primarie: Giuseppe Conte sarebbe il favorito con il 24% dei voti (ma il campione comprende anche gli elettori di centrodestra), davanti alla Schlein decisamente più indietro all'11% e Silvia Salis terza incomoda, al 7 per cento. C'è da aggiungere che nessuno dei tre candidati risulta entusiasmante, visto che il 58% degli intervistati ha risposto "nessuno di questi".

"In qualunque momento si tornerà a votare, ci faremo trovare pronti con la coalizione progressista che siamo riusciti a costruire per le ultime regionali". Intervistata da Repubblica, la segretaria del Pd Elly Schlein professa tranquillità. Eppure un sondaggio dell' Istituto Piepoli per Rainews 24 dovrebbe inquietarla: nel campo largo, secondo gli elettori di centrosinistra, occorrerà ricorrere alle primarie per individuare il candidato premier. Lo afferma il 29% degli intervistati. Per il 26% invece a Palazzo Chigi dovrebbe salire l'esponente del partito che prende più voti alle elezioni. Il 20% , invece, preferirebbe una persona terza.

Tuttavia, il gradimento del leader del Movimento 5 Stelle è un problema politico per il centrosinistra. Innanzitutto perché sono gli stessi elettori grillini a spingerlo: lo voterebbe il 90% dei pro-M5s, quasi un plebiscito bulgaro. Non solo: nemmeno quelli del centrosinistra si entusiasmano per Schlein, sostenuta appena dal 32% dei voti per così dire "interni".

Secondo Marianna Rizzini del Foglio, questa rilevazione, lo scenario di guerra "che gli permette di lanciare strali sulla premier per il 'né-né' (Giorgia Meloni non condivide né condanna l’attacco Usa all’Iran)" e il "sesto anniversario del lockdown da Covid che lo vide protagonista delle famose dirette dal pc" stanno contribuendo a ringalluzzire proprio Conte. Il desiderio di tornare a Palazzo Chigi lo sta spingendo "in prima linea in vista delle prossime competizioni elettorali (dal referendum alle Politiche in un batter d’occhio). Ed ecco un Conte che, al mattino (ieri), compare pimpante al forum Ansa", picchiando duro sulla premier dal referendum all'Iran.