Kamala Harris, le chiedono dell'Afghanistan? E lei scoppia a ridere davanti ai giornalisti: figuraccia senza precedenti

Kamala Harris è letteralmente scoppiata a ridere quando una giornalista le ha fatto una domanda sulla crisi in Afghanistan. La vicepresidente degli Stati Uniti ha avuto questa reazione incontrollata, probabilmente dovuta a un certo nervosismo, dopo essere atterrata a Singapore. Era lì per incontrare il primo ministro Lee Hsien Loong. La scenetta, però, non è piaciuta quasi a nessuno e sui social si sono scatenate le reazioni di sgomento e i commenti contro la dem.

Nel video che circola sui social, la si vede sorridere già in lontananza mentre si avvicina ai giornalisti. Poi, quando una reporter prova a chiederle un commento sulla questione afghana, lei la interrompe prima che possa finire di parlare: “Aspetta, aspetta, rallenta”, e nel frattempo scoppia a ridere, scuotendo le spalle. Gli utenti sui social si sono indignati, come riporta Dagospia. Qualcuno ha scritto: "È come uno sketch del Saturday Night Live (programma tv americano). Peccato sia reale e che lei non sia una comica. Non c’è niente da ridere".

Quella in Asia, ricorda Dago, è la seconda missione all’estero della Harris. La prima era stata quella in Guatemala e in Messico. E anche in quel caso alcune delle sue dichiarazioni sono finite al centro del mirino. In quell'occasione, infatti, aveva fatto un’altra figuraccia intimando ai migranti di non andare negli Stati Uniti pena il respingimento.

