Afghanistan, Biden manda il direttore della Cia a trattare con il leader dei talebani. L'incontro segreto

Il direttore della Cia, William Burns, lunedì 23 agosto a Kabul ha avuto un incontro segreto con il leader 'de facto' dei Talebani, Abdul Ghani Baradar. Secondo quanto riporta Adnkronos in esclusiva, a rivelare quello che, se confermato, sarebbe l'incontro più importante tra i Talebani e l'amministrazione Biden dalla caduta di Kabul nelle mani degli insorti, sono stati funzionari Usa a conoscenza della questione e che hanno chiesto di restare anonimi.

La decisione di Joe Biden di inviare Burns, un veterano della politica estera e il diplomatico più decorato del suo gabinetto, arriva nel mezzo di un frenetico tentativo di evacuare migliaia di persone dall'aeroporto internazionale di Kabul, definito dal presidente americano "uno dei ponti aerei più difficili nella storia".

La Cia non ha voluto commentare la notizia dell'incontro con i Talebani, ma le discussioni hanno probabilmente riguardato l'imminente scadenza del 31 agosto per l'esercito americano fissata dai nuovi 'padroni' dell'Afghanistan per concludere le operazioni di evacuazione.

Per quanto riguarda l'Italia verrà anticipata la fine del ponte aereo per le evacuazioni dall'Afghanistan. L’ultimo volo italiano di evacuazione dei civili afghani dovrebbe partire tra il 26 e il 27 agosto. A quanto si apprende, le operazioni di evacuazione oltre quella data non dovrebbero essere più effettuate.

