Kylen e Crystal uccise nel loro camper nel deserto dello Utah: "Un uomo raccapricciante". I loro ultimi messaggi: orrore senza precedenti

25 agosto 2021 a

Due donne, Kylen Schulte di 24 anni e Crystal Turner di 38, sono state trovate morte in un accampamento nel deserto del Moab, nel cuore dello Utah più selvaggio. Il caso di cronaca ha sconvolto gli Stati Uniti. Dopo aver fatto perdere i propri contatti ad amici e parenti, era scattato l'allarme. Le due donne, sposate, stavano trascorrendo le vacanze estive sui monti di La Sal, nella contea di San Juan, all'insegna dell'avventura e della vita immersa nella natura. Ma l'orrore era in agguato.



Nei loro ultimi messaggi ai conoscenti, le due vittime aveva raccontato di aver visto un uomo "raccapricciante" aggirarsi nel parcheggio nei paraggi del luogo in cui si erano accampate. Una apparizione inquietante, tanto da confessare di esserne "spaventate" e "turbate". Nonostante tutto la coppia ha proseguito la vacanza in quei luoghi remoti. I loro corpi sono stati trovati nel camper parcheggiato in una zona isolata.

Le ragazze sono state finite a colpi di pistola e ora gli amici denunciano: "Hanno detto che sarebbero andate via, che avrebbero fatto le valigie e spostato il loro campeggio perché quell'uomo le stava spaventando". Intervistati dalla stampa locale, i parenti sottolineano come Kylen e la più matura Chrystal fossero "ragazze abituate a vivere in camper in maniera indipendente ed erano sicure di sé. E per spostarsi doveva essere un disagio molto grave". Un pericolo però che forse le stesse ragazze avevano sottovalutando, pensando che non fosse necessario allertare la polizia locale.





