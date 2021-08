Afghanistan, l'Isis fa strage all'aeroporto. Attentato a Kabul con kamikaze, morti e feriti. "C'è un'altra esplosione"

26 agosto 2021 a

Caos all’aeroporto di Kabul, dove sarebbe avvenuto un attentato: si tratterebbe di un attacco suicida seguito da una violenta sparatoria. A riportare la notizia diversi media internazionali, tra i quali Fox News. Conferme arrivano anche da un funzionario americano, che alla Cnn ha fatto sapere che ci sono diversi feriti americani e afghani: ci sarebbero anche almeno una decina di vittime, ma si teme che il bilancio possa aumentare nelle prossime ore.

Stati Uniti e Gran Bretagna avevano avvisato i rispettivi connazionali di non recarsi all’aeroporto internazionale: “Evitate i cancelli di ingresso” a causa del rischio di attentati. Dietro potrebbe esserci l’Isis, si tratterebbe di un kamikaze che si sarebbe lanciato nei pressi di un cancello d’ingresso dello scalo. Tra l’altro dall’ambasciatore francese David Martinon è arrivato un messaggio che non esclude un altro attentato a stretto giro di posta: “A tutti gli amici afghani, se siete vicini all’aeroporto di Kabul, andate via subito e mettetevi al riparo. Una seconda esplosione è possibile”.

Le prime informazioni che filtrano dal posto parlano di dozzine di cittadini britannici all’entrata dell’aeroporto in cui è avvenuto l’attacco suicida. Almeno dieci vittime e dozzine di feriti, tra cui almeno tre soldati americani. La tensione è altissima quando mancano cinque giorni all’evacuazione definitiva dall’aeroporto.

