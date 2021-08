Aereo investe le macchine in autostrada: dramma in pieno giorno, la mossa disperata del pilota

28 agosto 2021 a

a

a

Un aereo PA-32-300 Cherokee Six è stato costretto a effettuare un atterraggio di emergenza in pieno giorno su un’autostrada della California a causa di un problema al motore. Diverse auto sono state colpite durante l’atterraggio, con due conducendo che hanno riportato delle ferite: per fortuna non ci sono state conseguenze più gravi, ma il traffico è rimasto bloccato per ore.

L’atterraggio di fortuna è infatti avvenuto intorno a mezzogiorno sull’autostrada nei pressi di Del Mar. Il portavoce dei vigili del fuoco di San Diego ha fatto sapere che l’aereo ha “tagliato” tra diverse macchine, prima di terminare la sua corsa colpendo un muro divisorio. Una delle ali del velivolo è andata a finire nella parte posteriore dell’auto: fortunatamente la tragedia è stata soltanto sfiorata, nessuno ha riportato gravi conseguenze fisiche.

"Si rischia la perdita completa del segnale". Cosa non bisogna mai fare in volo

Altro discorso, invece, quello riguardante i danni materiali, che non sono stati pochi: il pilota e il passeggero sono rimasti illesi, è andata un po’ peggio a due conducenti delle macchine colpite, mentre una donna è sotto choc per aver visto la sua auto “investita” improvvisamente dall’aereo, con tutti i vetri che sono andati in frantumi. Per diverse ore è stato chiuso quel tratto di autostrada: si indaga sulle cause, ma dovrebbe trattarsi di un problema di motore.

"Che sostanza ha rilasciato". Follia sul Piave: aeroplano a bassisima quota, 'bombardati' i bagnanti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.