Afghanistan, "esplosione in aeroporto, è stato un razzo". Il timore: secondo attentato Isis

Nuova esplosione nei pressi dell'aeroporto di Kabul, in Afghanistan. Secondo l'agenzia France Press, un razzo potrebbe aver colpito lo scalo in cui giovedì hanno perso la vita quasi 200 persone tra civili afghani e soldati americani dopo che un kamikaze dell'Isis si era fatto esplodere tra la folla. Stessa versione fornita da Omid Farooq, giornalista che lavora per Tolo News, secondo cui "fonti vicine all’aeroporto hanno detto che l’aeroporto stesso è stato colpito da un razzo".

Nel Paese in mano dei talebani da Ferragosto sono ancora in corso le ultime operazioni di evacuazione, in un clima di tensione crescente per il timore di attentati. La stessa esplosione potrebbe essere legata a un attacco jihadista. Poche ore fa era stato il presidente americano Joe Biden a mettere in guardia il mondo confermando come "probabile" un nuovo attentato nelle successive 24-36 ore.

Sabato un raid americano con un drone aveva eliminato due esponenti dell'Isis considerati tra le "menti" dell'attacco suicida di giovedì. Per tutta risposta i talebani avevano definito la manovra militare americana "un attacco al territorio dell'Afghanistan", aumentando i timori per una "saldatura" tra il nuovo gruppo al potere e i terroristi dell'Isis K, la fazione afghana dell'ex Stato islamico il cui obiettivo, sulla carta, è mettere in crisi sia occupanti americani sia i talebani.

