Coronavirus, Caleb Wallace leader no vax muore di Covid. La vedova: "Cosa farò dopo la nascita di nostra figlia"

Il leader dei "no mask" è morto di coronavirus. Caleb Wallace, texano noto a tutti per aver organizzato un "Rally della libertà" invitando a partecipare "le persone stanche che il governo abbia il controllo delle nostre vite", aveva anche fondato il "San Angelo freedom defenders". Si tratta di un gruppo con l'obiettivo di mettere la parola fine a quella che lui definiva "la tirannia Covid-19". Il 30enne però dopo aver contratto il Covid-19 è finito per tre settimane in terapia intensiva per poi perdere la vita.

L'uomo ha lasciato la moglie incinta e tre figli. Jessica, raggiunta dai media locali, ha raccontato che quando il marito si è sentito male per la prima volta si è curato con un mix di vitamina C, zinco, aspirina e ivermectina (un antiparassitario propagandato come trattamento per Covid, ma ampiamente dimostrato inefficace).

La donna ha comunque voluto precisare di essere contraria alle idee del marito che non indossava la mascherina. Non è da meno la sua posizione sui vaccini. Jessica ha dichiarato a gran voce che riceverà la dose contro il coronavirus dopo la nascita del figlio e che anche gli altri bambini hanno ricevuto le vaccinazioni previste per la loro età.

