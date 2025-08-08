Covid, Roberto Speranza inchiodato dal suo ex consigliere: "Decideva tutto lui"

Un altro tasto molto dolente, quello dei ventilatori. «I ventilatori non c’erano, tanto che il 17 marzo l’Europa dice: non vi preoccupate, ghe pensi mi (ci penso io, in milanese, ndr), ovverosia che avrebbe fatto un unico ordine per comprare i ventilatori. In realtà, il primo ordine da parte degli Stati membri inviato all’Europa è partito a maggio e la prima consegna di ventilatori è avvenuta a luglio, troppo tardi», si legge ancora nel verbale di Ippolito.

Senza dimenticare la questione lockdown, sì difeso come misura essenziale dal professore ma allo stesso tempo contestandone le modalità. Soprattutto quelle relative alle tempistiche. «Il lockdown è stato attuato in due momenti diversi. Sono stati fatti lockdown selettivi. I lockdown selettivi non sono lo strumento più efficace per un Paese e soprattutto per aree densamente popolate», ha spiegato Ippolito. E i contagiati ricoverati in ospedale? «All’inizio sicuramente si è trattato di una epidemia in cui gli ospedali, come sappiamo, hanno fatto da concentratori di casi. Se cioè i pazienti fossero stati lasciati a casa, avrebbero avuto sicuramente un esito migliore». Ovviamente vale sempre il senno di poi, ma le ombre non sono poche.

Per non parlare del piano pandemico per le influenze del 2006, che secondo Ippolito andava attivato proprio perché il covid si comportava come un’influenza. Esattamente il contrario di quanto sosteneva l’allora ministro alla Salute, Roberto Speranza.

Fratelli d’Italia è sulle barricate. «La desecretazione dell’audizione in Commissione Covid di Giuseppe Ippolito, infettivologo che faceva parte della task force, costituisce un altro colpo inferto all’allora governo Conte e al ministro Speranza. Ippolito ha stroncato la dichiarazione che l’ex ministro della Salute pronunciò alla Camera nel 2020 secondo cui fosse la scienza e non la politica a orientare le scelte governative contro il Covid, poiché ha detto testualmente ai parlamentari commissari: “Noi fornivamo pareri e la politica decideva cosa farci”», attacca Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fdi in Commissione. E ancora: «In merito alla mancata adozione del piano pandemico del 2006, compulsato dalle domande dei commissari Ippolito ha aggiunto: “Il ministro Speranza può dire cosa vuole”, riaffermando così il principio per cui a decidere era la politica. Le parole pronunciate alla Camera dall’allora capo del dicastero della Salute, dunque, non erano nient’altro che un modo per tentare di scaricare la responsabilità di quella scellerata e vessatoria gestione della pandemia sul mondo scientifico».