Afghanistan, talebani in volo con l'elicottero americano rubato: "Portano in giro un impiccato", orrore disumano

Una premessa è d’obbligo. Sebbene la pagina che ha pubblicato il video di un uomo impiccato che penzola da un elicottero statunitense finito nelle mani dei talebani sostenga di rilasciare “notizie ufficiali” dall’Emirato islamico in Afghanistan, non c’è una conferma che si tratti effettivamente di ciò che dicono. Quindi le immagini potrebbero essere state manipolate, ma in ogni caso sono molto forti, così come lo è il messaggio che si vuole trasmettere.

Un messaggio umiliante per l’Occidente e in particolare per gli Stati Uniti, che sta cercando di fare una stima precisa dei danni relativi all’equipaggiamento militare finito in mano ai talebani dopo il ritiro totale dall’Afghanistan. “La nostra aeronautica! In questo momento, gli elicotteri dell’Emirato islamico stanno sorvolando la città di Kandahar e pattugliano la città”, si legge nel lancio dei video pubblicato da Twitter Talib Times. L’elicottero che si vede nelle immagini dovrebbe essere un Black Hawk statunitense: ne sarebbero finiti una trentina nelle mani dei talebani.

Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale della Casa bianca, ha affermato che gli Usa non hanno ancora un “quadro completo” delle armi finite nelle mani dei talebani. Ma ci ha tenuto a fare una precisazione sugli elicotteri: “Quei Black Hawk non sono stati dati ai talebani. Sono stati dati alle forze di sicurezza nazionali afgane per potersi difendere su specifica richiesta del presidente Ghani”.

